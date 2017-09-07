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Алексей Швед: Соперник по 1/8 финала? Все равно, кто это будет

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник сборной России Алексей Швед подвел итоги заключительного матча команды на групповом этапе Евробаскета-2017 с Великобританией (82:70) .

«Мы начали матч хорошо, сразу же ушли в отрыв 10-12 очков, бились, но опять что-то произошло, и нас догнали. Был тяжелый момент, когда получили технический, британцы вышли вперед. Нельзя было проигрывать. Собрались с ребятами все вместе и выиграли. Спасибо болельщикам, которые помогали нам.

Что касается итога группового этапа, я думаю, что мы его хорошо провели. Всего один матч проиграли. Считаю, что мы пока что идем нормально. Главное – не расслабляться. Соперник по 1/8 финала? Все равно, кто это будет. Нашей команде есть куда прибавлять. Мы всегда стараемся. Все приехали сюда побеждать», – приводит «Матч ТВ» слова Шведа.

Матч 1/8 финала сборная России проведет 10 сентября. Соперник определится в четверг позднее.

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