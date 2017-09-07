Дарко Миланич: К матчу со «Спартаком» «Марибор» подойдет в более чем стопроцентной форме
Главный
тренер «Марибора» Дарко Миланич поделился
ожиданиями от домашней встречи со «Спартаком» в Лиге чемпионов, которая пройдет
13 сентября.
- Какие
линии сильнее у вас, чем у «Спартака» и наоборот?
- Я бы не хотел сравнивать наши команды перед важным для нас и для них матчем. Скажу так: в оставшиеся до него время мы будем внимательно изучать сильные стороны наших гостей из Москвы и постараемся нейтрализовать их.
- Есть такое
выражение «спартаковская погода». Речь в данном случае идет про
дождь. Скажите, а у «Марибора» есть своя любимая погода?
- Честно говоря, не знал, что дождь помогает «Спартаку». Но и у нас есть, чем ответить . Дело в том, что наши командные цвета, если вы обратили внимание, фиолетовые, поэтому про нас в народе говорят так: «Фиалки расцветают весной». Словом, когда после зимы становится тепло, выглядывает солнышко, тогда, по мнению болельщиков, мы становимся особенно сильными. К сожалению, сейчас за окном у нас вовсе не весна, а уже осень. «Несколько игроков «Марибора» могли бы усилить ведущие российские клубы»
- Почти восемь лет назад в этих стенах я поспорил
со спортивным директором «Марибора» Златко Заховичем, что наша
сборная победит словенскую и получит путевку на чемпионат мира. Увы, проиграл
спор легенде словенского футбола и об этом честно написал на
«Бобсоккере», так как именное таким было условие спора. Но теперь
хотел бы взять реванш...
- Я, кстати, был на том матче, сидел на трибуне. Вот только спорить о результате предстоящей встречи я не готов. Могу только отметить следующее: прекрасно понимаю, что нам предстоит играть против очень хорошей команды, но могу заверить, что через неделю мы будем находиться в стопроцентной или, я бы даже сказал, более чем стопроцентной форме. Словом, у нас есть твердое намерение играть против «Спартака» на победу.