Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия82 : 70Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дарко Миланич: К матчу со «Спартаком» «Марибор» подойдет в более чем стопроцентной форме

Источник:  BobSoccerКомментарии

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич  поделился ожиданиями от домашней встречи со «Спартаком» в Лиге чемпионов, которая пройдет 13 сентября.

- Какие линии сильнее у вас, чем у «Спартака» и наоборот?
- Я бы не хотел сравнивать наши команды перед важным для нас и для них матчем. Скажу так: в оставшиеся до него время мы будем внимательно изучать сильные стороны наших гостей из Москвы и постараемся нейтрализовать их.

 - Есть такое выражение «спартаковская погода». Речь в данном случае идет про дождь. Скажите, а у «Марибора» есть своя любимая погода?
- Честно говоря, не знал, что дождь помогает «Спартаку». Но и у нас есть, чем ответить . Дело в том, что наши командные цвета, если вы обратили внимание, фиолетовые, поэтому про нас в народе говорят так: «Фиалки расцветают весной». Словом, когда после зимы становится тепло, выглядывает солнышко, тогда, по мнению болельщиков, мы становимся особенно сильными. К сожалению, сейчас за окном у нас вовсе не весна, а уже осень. «Несколько игроков «Марибора» могли бы усилить ведущие российские клубы»

- Почти восемь лет назад в этих стенах я поспорил со спортивным директором «Марибора» Златко Заховичем, что наша сборная победит словенскую и получит путевку на чемпионат мира. Увы, проиграл спор легенде словенского футбола и об этом честно написал на «Бобсоккере», так как именное таким было условие спора. Но теперь хотел бы взять реванш...
- Я, кстати, был на том матче, сидел на трибуне. Вот только спорить о результате предстоящей встречи я не готов. Могу только отметить следующее: прекрасно понимаю, что нам предстоит играть против очень хорошей команды, но могу заверить, что через неделю мы будем находиться в стопроцентной или, я бы даже сказал, более чем стопроцентной форме. Словом, у нас есть твердое намерение играть против «Спартака» на победу.

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Еще один «Спартак» и еще один «Зенит». Зачем они нужны?Еще один «Спартак» и еще один «Зенит». Зачем они нужны?У обоих клубов есть вторые команды в ФНЛ, обе не слишком удачно стартовали в новом сезоне.Максим Деменко: «Спартак» угадал с Рошей, но в остальном селекцию упустилБывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался об усилении красно-белых в летнее трансферное окно.Александр Ширко: Игра «Спартака» в обороне оставляет желать лучшегоБывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поделился ожиданиями от выступления московского клуба в Лиге чемпионов.Павел Яковлев: У меня две цели – попасть в сборную и вернуться в «Спартак»Павел Яковлев: У меня две цели – попасть в сборную и вернуться в «Спартак»Почему Павел Яковлев продолжает следить за судьбой «Спартака»? Об этом игрок «Анжи» подробно рассказал корреспонденту «Советского спорта».«Спартак» теряет ключевого игрока, а в Петербурге не платят футболисту«Спартак» теряет ключевого игрока, а в Петербурге не платят футболистуВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
Клубы АПЛ договорились о закрытии трансферного окна до старта сезона
Футбол
ЦСКА вылетел в Пермь на игру с «Амкаром»
Хоккей
Александр Лукашенко: «Динамо» (Минск)? Стыдно смотреть, как катаются на коньках
Баскетбол
Российские баскетболисты обыграли Великобританию на Евробаскете
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Марибор
Мариборкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости