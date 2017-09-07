Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия82 : 70Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Московский «Арарат» сменил руководство и продолжит существование

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский футбольный клуб «Арарат» продолжит свое существование.

Об этом стало известно после того, как единственный учредитель клуба и его президент Валерий Оганесян, находящийся в Грузии, полностью вышел из проекта. 

Как стало известно «Советскому спорту», в клубе произошла смена учредителя. Теперь президентом клуба будет Игорь Коротков – один из топ-менеджеров в медиаимперии Арама Габрелянова, который в свою очередь и занимался привлечением средств в команду.

Сегодня в 19:00 «Арарат» проведет встречу очередного тура ПФЛ против «Рязани» - одного из своих главных конкурентов за выход в ФНЛ. Матч пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.    

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Еще один «Спартак» и еще один «Зенит». Зачем они нужны?Еще один «Спартак» и еще один «Зенит». Зачем они нужны?У обоих клубов есть вторые команды в ФНЛ, обе не слишком удачно стартовали в новом сезоне.Агент Олег Шигаев: Время «космических» зарплат в нашем футболе безвозвратно ушлоАгент Олег Шигаев: Время «космических» зарплат в нашем футболе безвозвратно ушлоФутбольный агент Олег Шигаев в интервью «Советскому спорту» рассказал, как прошло летнее трансферное окно в ФНЛ.Олег Артемов: Будущее Павлюченко? Все готовятся нормально, и Роман, и весь «Арарат»Агент Олег Артемов, представляющий интересы форварда «Арарата» Романа Павлюченко, высказался о будущем клуба.Россия теряет футбол? Болото ПФЛ становится все глубжеРоссия теряет футбол? Болото ПФЛ становится все глубжеЕще не прошло и трети сезона, а второй дивизион рискует лишиться второго клуба. Третий – на подходе.Григорян ответил Оганесяну в стихахГлавный тренер «Арарата» Александр Григорян ответил на высказывание гендиректора клуба Валерия Оганесяна.
Футбол
Клубы АПЛ договорились о закрытии трансферного окна до старта сезона
Футбол
ЦСКА вылетел в Пермь на игру с «Амкаром»
Хоккей
Александр Лукашенко: «Динамо» (Минск)? Стыдно смотреть, как катаются на коньках
Баскетбол
Российские баскетболисты обыграли Великобританию на Евробаскете
все новости
Арарат
Арараткалендарьстатистика
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости