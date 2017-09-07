Московский «Арарат» сменил руководство и продолжит существование
Московский футбольный клуб «Арарат» продолжит свое
существование.
Об этом стало известно после того, как единственный
учредитель клуба и его президент Валерий Оганесян, находящийся в Грузии,
полностью вышел из проекта.
Как стало известно «Советскому спорту», в клубе произошла смена учредителя. Теперь президентом клуба будет
Игорь Коротков – один из топ-менеджеров в медиаимперии Арама Габрелянова,
который в свою очередь и занимался привлечением средств в команду.
Сегодня в 19:00 «Арарат» проведет встречу очередного
тура ПФЛ против «Рязани» - одного из своих главных конкурентов за выход в ФНЛ.
Матч пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.
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