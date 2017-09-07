Московский «Арарат» сменил руководство и продолжит существование

Московский футбольный клуб «Арарат» продолжит свое существование.

Об этом стало известно после того, как единственный учредитель клуба и его президент Валерий Оганесян, находящийся в Грузии, полностью вышел из проекта.

Как стало известно «Советскому спорту», в клубе произошла смена учредителя. Теперь президентом клуба будет Игорь Коротков – один из топ-менеджеров в медиаимперии Арама Габрелянова, который в свою очередь и занимался привлечением средств в команду.

Сегодня в 19:00 «Арарат» проведет встречу очередного тура ПФЛ против «Рязани» - одного из своих главных конкурентов за выход в ФНЛ. Матч пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.

