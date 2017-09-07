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Две российские одиночницы лидируют на турнире в Риге

Анастасия Марагина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На юниорском гран-при в Риге среди одиночниц в короткой программе первые места заняли спортсменки из России.

7 сентября в Риге стартовал третий этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. В короткой программе среди одиночниц первые места заняли Дарья Паненкова и Алиса Федичкина.

Третье место судьи причалили американской спортсменке Эмми Ма.

После короткой программы таблица баллов выглядит так:

1. Дарья Паненкова (Россия) – 66.65

2. Алиса Федичкина (Россия) – 63.48

3. Эмми Ма (США) — 59.92

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