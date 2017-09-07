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Дьяченко и Звонарева вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Даляне

Валерия Тимина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сразу две российские спортсменки вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Даляне (Китай), призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.

В матче второго круга за 1 час 25 минут Вера Звонарева победила китаянку Гао Синьюй со счетом 6:4, 6:4. За выход в полуфинал Звонарева поборется с победительницей матча Сабина Шарипова (Узбекистан) – Яна Фетт (Хорватия).

Виталии Дьяченко понадобилось чуть больше времени, чтобы обыграть вторую ракетку турнира черногорку Данку Ковинич. Россиянка побудила во втором круге за 1 час 54 минуты со счетом 6:3, 2:6, 6:3. В четвертьфинале соперницей Дьяченко будет обладательница wild card китаянка Чжан Кайлинь.

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