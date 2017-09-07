Тарасова и Морозов заявились на турнир «Челлендж серии»

Тарасова и Морозов стали четвертыми в короткой программе на командном чемпионате мира, Россия вернула себе лидерство в общем зачете

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла четвертое место в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии.