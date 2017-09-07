Тарасова и Морозов заявились на турнир «Челлендж серии»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чемпионы Европы Владимир Морозов и Татьяна Тарасова заявлены на Nubelhom Trophy.
В конце сентября, с 27 по 30, в Оберстлорфе (Германия) состоится турнир «Челлендж серии» по фигурному катанию — Nubelhom Trophy. Единственной российской парой, которая включена в стартовые листы, оказались бронзовые призеры чемпионата мира 2017 года, действующие чемпионы Европы и победители финала Гран-при в парном катании Владимир Морозов и Татьяна Тарасова.
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