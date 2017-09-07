Поу Газоль стал самым результативным игроком чемпионатов Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Испанский центровой Поу Газоль возглавил список самых результативных баскетболистов в истории чемпионатов Европы.
В проходящем в эти минуты матче группового этапа первенства континента между сборными Испании и Венгрии Газоль набрал свое 61-е очко на турнире и 1104-е – на чемпионатах Европы. Таким образом, он обошел француза Тони Паркера, своего одноклубника по клубу НБА «Сан-Антонио».
Напомним, Газоль в составе сборной Испании трижды выигрывал чемпионат Европы (2009, 2011, 2015).
Матч
Венгрия - Испания - 55:62 4-ая четверть
Место и дата
07 сентября 17:15, Зала Поливалента, Онлайн-трансляция
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