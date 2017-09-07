Курбан Бердыев: За «Спартаком» не слежу, меня больше своя команда интересует

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем со «Спартаком» ответил на вопросы журналистов.

- Что скажете о «Спартаке» и как идет подготовка?

- Это чемпион страны. Думаю, матчи сборных на каждой команде сказываются. К сожалению, у нас есть травмированные игроки, кто-то не успел восстановиться. Но работаем с теми, кто есть.

- «Спартак» изменился по сравнению с прошлым сезоном?

- Я не слежу за «Спартаком», меня больше своя команда интересует. Есть изменения, но в целом «Спартак» есть «Спартак» и манера игры та же.

- Сесар Навас сможет сыграть в матче?

- У нас много неопределенных позиций, в том числе и в защите. Сесар давно не играл, но мы его используем. Хотя готовность у него пока не стопроцентная.

- Успели изучить новичка «Спартака» Рошу?

- В целом я его хорошо знаю по Бразилии и это достаточно нестандартный парень, который может и отдать, так и забить. Талантливый игрок и мы ждем его в матче против нас.

Игра в Москве пройдет 9 сентября, начало - в 19:00 мск.

