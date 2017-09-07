Навка назвала имя исполнителя главной мужской роли в ледовом шоу «Руслан и Людмила»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала имя фигуриста, который сыграет главную мужскую роль в ее новом масштабном проекте - мюзикле на льду «Руслан и Людмила». Это Петр Чернышев.

«Петр - пятикратный чемпион США, двукратный победитель чемпионата четырех континентов и участник множества известных телевизионных проектов. На мой взгляд, именно он наилучшим образом сможет воплотить образ Руслана», - прокомментировала Навка свой выбор.

В свою очередь, Чернышев отметил, что рад участвовать в новом шоу.

«Руслан и Людмила» - любимая сказка многих поколений - впервые будет воплощена в жанре мюзикла на льду! Зрителей ждет великолепное шоу со сложнейшей сценографией и яркими костюмами. Уверен, что представление запомнится гостям и станет настоящим хитом Нового года», - сказал фигурист.

Имена остальных участников проекта пока по-прежнему держатся в секрете.



Напомним, что мировая премьера мюзикла состоится 24 декабря. В Москве шоу будет проходить до 7 января 2018 года в ледовом дворце «Мегаспорт».

Режиссер-постановщик шоу - Алексей Сеченов. Консультантами выступают всемирно известные эксперты. Оператор проекта - международное агентство стратегических коммуникаций Eventica.