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Азмун, Рочина и Камболов могут пропустить матч со «Спартаком»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

«Рубин» провел сегодня открытую для СМИ тренировку перед выездным матчем 9-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Как сообщает»БИЗНЕС Online», занятие из-за травм пропустили нападающий Сердар Азмун, полузащитник Рубен Рочина и защитник Руслан Камболов.

В свою очередь, Сесар Навас, который вернулся в «Рубин», проводил занятие в общей группе и может принять участие в матче.

Игра пройдет 9 сентября, начало - в 19:00 мск.

Матч

Спартак - Рубин

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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