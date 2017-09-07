Азмун, Рочина и Камболов могут пропустить матч со «Спартаком»
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
«Рубин» провел сегодня открытую для СМИ тренировку перед выездным матчем 9-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Как сообщает»БИЗНЕС Online», занятие из-за травм пропустили нападающий Сердар Азмун, полузащитник Рубен Рочина и защитник Руслан Камболов.
В свою очередь, Сесар Навас, который вернулся в «Рубин», проводил занятие в общей группе и может принять участие в матче.
Игра пройдет 9 сентября, начало - в 19:00 мск.
Матч
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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