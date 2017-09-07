Стогов покинул пост главного тренера «Химок»
Источник: ФК «Химки»Комментарии
Олег Стогов покинул пост главного тренера «Химок», сообщается на официальном сайте клуба.
До конца сезона «Химки» будет возглавлять Александр Ирхин, в минувшем сезоне уже стоявший во главе тренерского штаба химчан. Тренер Эмин Агаев и тренер по работе с вратарями Андрей Никитин продолжат работу в команде.
После 12-ти туров первенства ФНЛ подмосковный клуб занимает 14-е место.
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