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Тренер сборной России по гандболу отозван с чемпионата мира «за неподобающее поведение»

Валерия Тимина
Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Тренер юношеской сборной России по гандболу был отозван с чемпионата мира-2017 за неподобающее поведение.

С заявлением о возбуждении дисциплинарного дела против тренера Николая Чигарева, предусмотренного статьей 39 дисциплинарного регламента ФГР («Неспортивное поведение, оскорбления, угрозы, запугивание или агрессивное поведение, акты насилия со стороны официальных и сопровождающих лиц, тренеров, способствующие формированию негативного мнения о ФГР и влияющие на имидж ФГР на территории Российской Федерации и за ее пределами»), в спортивно-арбитражную комиссию обратился исполнительный комитет Федерации Гандбола России.

Напомним, что после инцидента в Грузии тренер был отправлен в отставку. Позже президент Федерации Гандбола России Сергей Шишкарев сообщил агентству «Р-Спорт»,что намерен добиться дисквалификации Чигарева. Также Шишкарев заявил, что ФГР обратится в прокуратуру по факту коррупции и присвоения тренером зарплаты игроков.

Поведение Чигарева на чемпионате мира в Грузии было признано неспортивным и агрессивным.

Помимо Чигарева исполком ФГР отправил в отставку тренеров женской сборной России среди игроков не старше 17 лет Анатолия Скоробогатова и Михаила Серегина после того, как команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы-2017.

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