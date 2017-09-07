Гендиректор «Химок» об уходе Стогова: Команда находится в серьезном психологическом кризисе

Генеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев прокомментировал смену главного тренера команды.

Ранее было объявлено, что Олег Стогов покинул этот пост, и до конца сезона «Химки» будет возглавлять Александр Ирхин.

- Вчера после игры с «Сибирью» у нас состоялся рабочий разговор с главным тренером нашей команды Олегом Стоговым, - рассказал Качукаев. - В результате мы пришли к взаимному решению прекратить сотрудничество на этом этапе. Это решение далось нам нелегко, так как, во-первых, Олег Стогов - местный химкинский специалист. Во-вторых, он принял команду в прошлом сезоне, когда мы были аутсайдерами и сумел довести коллектив практически до середины таблицы, где мы и закрепились по итогам сезона. Для первого года в ФНЛ этот результат был более чем приемлемым.

Тем не менее, в последних восьми матчах чемпионата наша команда набрала всего два очка и выбыла из розыгрыша кубка в 1/32 финала. Объективно оценивая последние события, мы во всех матчах уступали соперникам по счету, но никак не по игре. Последние результаты опустили нашу команду в нижнюю часть турнирной таблицы, чего давно уже с нами не случалось, и сейчас мы находимся в определенном серьезном психологическом кризисе. В прошлом сезоне 15 футболистов из текущей заявки принимали участие в 70% матчей, мы достойно играли против всех команд лиги, были непобедимыми в родных стенах на протяжении 35-ти матчей…

Теперь нам предстоит в кратчайшие сроки разбираться внутри коллектива со всеми проблемами, влияющими на результаты, а точнее, на их отсутствие. Команде необходима психологическая встряска. Олег Валерьевич с этим согласился, ведь мы знаем возможности наших футболистов. За месяц с небольшим команда не может просто взять и перестать играть, потерять веру в самих себя и друг в друга. «Химки» всегда были, есть и будут единым кулаком, который умеет держать удар и давать сдачи. Расслабляться и сетовать на судьбу у нас времени нет - уже через три дня сложнейший выездной матч в Оренбурге, поэтому мы приняли решение о том, что до конца этого сезона наш тренерский штаб возглавит свой во всех отношениях человек - Александр Сергеевич Ирхин. Он знает команду изнутри, плотно работал с ней в минувшем сезоне бок о бок со Стоговым. В нашей ситуации это назначение видится оптимальным вариантом, поскольку не несет в себе никаких глобальных изменений.