Гимнастка Алла Сосницкая планирует сменить Россию на Грузию

Российская гимнастка Алла Сосницкая планирует сменить спортивное гражданство и выступать за Грузию.

Об этом заявил вице-президент Национальной федерации гимнастики Грузии Бесо Гамсахурдиа. По его словам, спортсменка сейчас думает о возможности перехода, он никак повлиять на её решение не пытается: и без того благодарны Федерации спортивной гимнастики России за помощь. «Всё станет ясно, когда в Тбилиси пройдет представительный гимнастический турнир, то есть в середине октября», - добавил Гамсахурдиа.

Бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике 2014 года россиянка Алла Сосницкая в середине июля уже выступала под флагом Грузии на турнире в Батуми.

В Федерации спортивной гимнастики России против перехода Сосницкой не возражают.



