Бывшие игроки состава forZe по CS вернулись в организацию
ForZe объявила о подписании бывших игроков состава организации по Counter-Strike.
Текущий состав, анонсированный в июле 2017 года, был расформирован. В него входили Илья «Heyz1ng» Куцак, Николай «Spat1ch» Тюльпин, Алмаз «Almazer» Ассадулин, Николай «Evokng» Егерев и Владимир «Lazeika» Шурыгин.
«К сожалению, за время возрождения киберспортивного клуба forZe молодые ребята не смогли найти свою игру и учредителями организации было принято решение о роспуске текущего состава и о возвращении старых игроков на профессиональную сцену» — говорится в анонсе организации.
Состав forZe Legends:
Виталий «Ant1killer» Смирнов
Иван «XenitroN» Тоцкий
Владимир «Redman» Тарасов
Сергей «MegioN» Игнатко
Даниил «no_fear» Кацнельсон
Игроки представляли организацию в 2000-х годах.
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