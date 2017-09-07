Бывшие игроки состава forZe по CS вернулись в организацию

ForZe объявила о подписании бывших игроков состава организации по Counter-Strike.

Текущий состав, анонсированный в июле 2017 года, был расформирован. В него входили Илья «Heyz1ng» Куцак, Николай «Spat1ch» Тюльпин, Алмаз «Almazer» Ассадулин, Николай «Evokng» Егерев и Владимир «Lazeika» Шурыгин.



«К сожалению, за время возрождения киберспортивного клуба forZe молодые ребята не смогли найти свою игру и учредителями организации было принято решение о роспуске текущего состава и о возвращении старых игроков на профессиональную сцену» — говорится в анонсе организации.

Состав forZe Legends:



Виталий «Ant1killer» Смирнов

Иван «XenitroN» Тоцкий

Владимир «Redman» Тарасов

Сергей «MegioN» Игнатко

Даниил «no_fear» Кацнельсон

Игроки представляли организацию в 2000-х годах.



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