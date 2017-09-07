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Сергей Фурсенко: Цаллагов сможет сыграть с «Зенитом» при определенных условиях

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что защитник «Динамо» Ибрагим Цаллагов, права на которого принадлежат петербургскому клубу, может сыграть в матче 19-го тура РФПЛ против сине-бело-голубых.

– Он может играть при определенных условиях. Если они не будут выполнены, то Цаллагов сыграть не сможет. Что это за условия, раскрывать не буду, – приводит слова Фурсенко ТАСС.

Напомним, Цаллагов перешел в «Зенит» зимой 2017-года из «Крыльев Советов». В составе петербургского клуба он провел 8 матчей. Летом футболист был отдан в аренду «Динамо». За московский клуб он провел две игры.

Встреча между «Динамо» и «Зенитом» состоится 10 сентября в Москве и начнется в 14:00. Петербуржцы с 20 очками возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, москвичи с восемью баллами идут на одиннадцатом месте.

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