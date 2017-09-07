Сергей Фурсенко: Цаллагов сможет сыграть с «Зенитом» при определенных условиях
Президент «Зенита»
Сергей Фурсенко сообщил, что защитник «Динамо» Ибрагим Цаллагов, права на
которого принадлежат петербургскому клубу, может сыграть в матче 19-го тура РФПЛ
против сине-бело-голубых.
– Он может играть при определенных условиях. Если они не
будут выполнены, то Цаллагов сыграть не сможет. Что это за условия, раскрывать
не буду, –
приводит слова Фурсенко ТАСС.
Напомним, Цаллагов перешел в «Зенит» зимой 2017-года из «Крыльев
Советов». В составе петербургского клуба он провел 8 матчей. Летом футболист
был отдан в аренду «Динамо». За московский клуб он провел две игры.
Встреча между «Динамо» и «Зенитом» состоится 10 сентября в
Москве и начнется в 14:00. Петербуржцы с 20 очками возглавляют турнирную
таблицу РФПЛ, москвичи с восемью баллами идут на одиннадцатом месте.