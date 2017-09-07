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Владимир Путин: Первый российско-японский турнир по дзюдо состоялся 100 лет назад во Владивостоке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Путин: Первый российско-японский турнир по дзюдо состоялся 100 лет назад во Владивостоке

В четверг Президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вручили награды победителям и призерам дебютного международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано, прошедшего во Владивостоке под эгидой Восточного экономического форума.

Выступая на церемонии награждения, Владимир Путин отметил, что первый российско-японский турнир по дзюдо был проведен 100 лет назад во Владивостоке. «Это соревнование невозможно было бы организовать на таком уровне без поддержки Международной федерации дзюдо. Поэтому огромная благодарность президенту Международной федерации дзюдо, который очень многое сделал для развития этого замечательного вида спорта - господину Визеру. Мы сделаем все для того, чтобы этот турнир проводился регулярно, на ежегодной основе», - сказал президент России.

У юниоров в весовой категории до 55 кг победил россиянин Мурад Мирзаханов, до 60 кг - японец Киосиро Камирио, до 66 кг - россиянин Аюб Хазалиев, до 73 кг - японец Риюсиро Шимада, до 81 кг - россиянин Фуад Хаспладов, до 90 кг - японец Такума Абэ, до 100 кг - японец Кентаро Иида, свыше 100 кг - японец Хьёга Ота. У юниорок выиграли японки. В весовой категории до 44 кг - Эми Яманари, до 48 кг - Кимика Вада, до 52 кг - Юта Абэ, до 57 кг - Эрика Окада, до 63 кг - Сейко Ватанабе, до 70 кг - Юна Тада, до 78 кг - Рейна Танака, свыше 78 кг - Акиро Сонэ. Приз имени олимпийского чемпиона Ясухиро Ямасита получили Аюб Хазалиев и Юта Абэ, признанные лучшими дзюдоистами турнира.

Перед посещением турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Президент Монголии Халтмагийн Баттулга приняли участие в церемонии передачи капсулы с посланием будущему поколению студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где будет создан международный дворец единоборств.

Отметим, что международный турнир по дзюдо во Владивостоке также посетили заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, министр спорта РФ Павел Колобков, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин, олимпийский чемпион по дзюдо Ясухиро Ямасита, помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, президент Федерации дзюдо России Дмитрий Анисимов, президент института Кодокан (Токио) Харуки Уемура, дочь президента Монголии Намуун Баттулга, генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба, первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг, президент Европейского союза дзюдо, вице-президент Международной федерации дзюдо Сергей Соловейчик, а также олимпийские чемпионы по дзюдо Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев.

Организатором соревнований, включенных в календарь Международной федерации дзюдо (IJF), выступили Министерство спорта РФ, Федерация дзюдо России и фонд «Росконгресс». 

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