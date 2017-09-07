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Состоялась предсезонная презентация волейбольного «Динамо»

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня во дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина состоялась презентация волейбольного клуба «Динамо».

В мероприятии приняли участие руководство клуба, тренерский штаб и волейболисты основной команды «Динамо». Поводом для мероприятия стал старт нового чемпионата России, который состоится 10 сентября.

В самом начале презентации собравшимся болельщикам и представителям прессы был представлен видеоролик, посвященный прошедшим сборам в Анапе. После этого слово было представлено генеральному директору «Динамо» Николаю Ступакову, следом выступили спортивный директор Андрей Секретарев и главный тренер команды Юрий Маричев. Завершилась презентация открытой тренировкой команды.

Свой первый матч бело-голубые проведут 10 сентября в Москве. Соперником команды Маричева станет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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