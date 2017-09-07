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Губочан стал игроком «Трабзонспора»

Источник:  ФК «Трабзонспор»Комментарии

Бывший защитник «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан проведет следующий сезон на правах аренды в «Трабзонспоре», сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Игрок принадлежит «Марселю», за который провел один матч в сезоне-2017/18.

Напомним, Губочан выступал за «Зенит», в составе которого провел 162 матча и забил один гол, с 2008 по 2014 год. С 2014 по 2016 год словак провел 40 матчей за «Динамо» и отметился двумя забитыми мячами.

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