Губочан стал игроком «Трабзонспора»
Источник: ФК «Трабзонспор»Комментарии
Бывший защитник «Зенита»
и «Динамо» Томаш Губочан проведет следующий сезон на правах аренды в «Трабзонспоре»,
сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Игрок принадлежит «Марселю», за который провел один матч в сезоне-2017/18.
Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan'ın geçici transferi konusunda Olympique De Marseille Kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/NRsMMUaqj2— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 7 сентября 2017 г.
Напомним, Губочан выступал за «Зенит», в составе которого
провел 162 матча и забил один гол, с 2008 по 2014 год. С 2014 по 2016 год словак
провел 40 матчей за «Динамо» и отметился двумя забитыми мячами.
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