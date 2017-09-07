Накануне матча футболистов «Арарата» едва не вывел из игры ротавирус

За день до матча с «Рязанью» футболисты московского «Арарата» практически в полном составе начали жаловаться на здоровье.

По версии руководства клуба, футболисты могли заразиться ротавирусом, который попал в их организме с едой.

Хуже остальных чувствовал себя Алексей Пугин, который должен был выходить на поле в стартовом составе. В день матча игрок даже потерял сознание. В заявке на матч его заменил Арсен Айрапетян, получивший по ходу игры травму.