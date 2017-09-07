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Сменивший учредителя московский «Арарат» обыграл «Рязань»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Арарат» дома обыграл «Рязань» в 8-м туре первенства ПФЛ.

Матч зоны «Центр» завершился со счетом 1:0. Единственный мяч в компенсированное время второго тайма забил Егор Тараканов.

«Арарат» с 20 очками лидирует в таблице, «Рязань» с 16 баллами на данный момент идет второй.

Напомним, на днях появилась информация о закрытии «Арарата». Его главный тренер Александр Григорян заявил, что матч с «Рязанью» станет для клуба последним.

В ПФЛ, в свою очередь, сообщили, что не получали официальных документов о прекращении существования «Арарата».

Наконец, сегодня было объявлено, что клуб продолжит выступление во втором дивизионе. Это стало возможным после того, как президент «Арарата» Валерий Оганесян полностью вышел из проекта и произошла смена учредителя.

Матч

Арарат - Рязань - 1:0 (0:0)

Голы

Тараканов 90 (1:0).

Судья:

Артем Любимов (Россия)

Место и дата

07 сентября 19:00, Стадион им. Э.А. Стрельцова, Онлайн-трансляция

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