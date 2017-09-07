Сменивший учредителя московский «Арарат» обыграл «Рязань»

Московский «Арарат» дома обыграл «Рязань» в 8-м туре первенства ПФЛ.



Матч зоны «Центр» завершился со счетом 1:0. Единственный мяч в компенсированное время второго тайма забил Егор Тараканов.



«Арарат» с 20 очками лидирует в таблице, «Рязань» с 16 баллами на данный момент идет второй.

Напомним, на днях появилась информация о закрытии «Арарата». Его главный тренер Александр Григорян заявил, что матч с «Рязанью» станет для клуба последним.

В ПФЛ, в свою очередь, сообщили, что не получали официальных документов о прекращении существования «Арарата».

Наконец, сегодня было объявлено, что клуб продолжит выступление во втором дивизионе. Это стало возможным после того, как президент «Арарата» Валерий Оганесян полностью вышел из проекта и произошла смена учредителя.