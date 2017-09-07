CAS: Данные доклада Макларена не доказывают вину российских лыжников Легкова и Белова

Как сообщает пресс-служба CAS, данные из доклада независимой комиссии WADA не могут служить достаточным доказательством индивидуальной вины российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, которые отстранены от соревнований.

Напомним, 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии, которой руководил Ричард Макларен, были отстранены от соревнований участники Игр в Сочи — Легков, Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгений Шаповалов и Юлия Иванова.

«Судейская коллегия считает возможным, что после завершения дальнейшего расследования собранная доказательная база приведет к оправданию спортсменов. Доказательства, о которых уже известно, а именно доклад Макларена и сопроводительные документы, подлежащие оценке со стороны коллегии, недостаточны для доказательства вины конкретного спортсмена», – говорится на сайте адвоката Легкова и Белова Христофа Вишеманна.

«Это означает, что атлеты смогут участвовать в соревнованиях в зимнем сезоне и Олимпийских играх, если новые факты и свидетельства не будут обнаружены после дальнейших расследований», – отмечается в заявлении.