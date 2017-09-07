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Хавбек «Локо» стал одноклубником Дьякова в Турции (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Дельвин Н'Динга продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Сегодня, 7 сентября, футболист столичного клуба подписал двухлетний контракт с «Сивасспором».

Напомним, игрок перешел в «Локомотив» из «Монако» на правах аренды в июле 2015 года. В 2016 году красно-зеленые выкупил конголезца. 

Добавим, что за «Сивасспор» выступает российский защитник Виталий Дьяков.

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