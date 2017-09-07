Хавбек «Локо» стал одноклубником Дьякова в Турции (фото)

Бывший защитник «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан проведет следующий сезон на правах аренды в «Трабзонспоре», сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Губочан стал игроком «Трабзонспора» Бывший защитник «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан проведет следующий сезон на правах аренды в «Трабзонспоре», сообщает официальный сайт турецкого клуба.