Хавбек «Локо» стал одноклубником Дьякова в Турции (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник московского «Локомотива» Дельвин Н'Динга продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Сегодня, 7 сентября, футболист столичного клуба подписал двухлетний контракт с «Сивасспором».
Demir Grup Sivasspor´umuz, profesyonel futbolcu Delvin N´Dinga ile resmi sözleşme imzaladı.https://t.co/6q5Ot973Nw pic.twitter.com/pyX4k1FLKa— Sivasspor (@SivassporKulubu) 7 сентября 2017 г.
Напомним, игрок перешел в «Локомотив» из «Монако» на правах аренды в июле 2015 года. В 2016 году красно-зеленые выкупил конголезца.
Добавим, что за «Сивасспор» выступает российский защитник Виталий Дьяков.
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