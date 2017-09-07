Саид Эзатолахи: «Амкар» вызывал симпатии, когда я играл против него

Полузащитник сборной Ирана Саид Эзатолахи, перешедший на правах аренды из «Ростова» в «Амкар», провел сегодня первую тренировку в новой команде. После нее он ответил на вопросы клубной пресс-службы.

Пермяки готовятся к домашней встрече с ЦСКА в девятом туре РФПЛ, которая пройдет в пятницу.

- Устали после дальней дороги?

- Совсем немного, и уже готов к работе. Позавчера наша сборная проводила последний матч отборочного турнира, но я в ней не принимал участие из-за дисквалификации. А к дальним перелетам я привык.

- Что вы сейчас испытываете?

- Я очень рад, что в конце трансферного периода моя судьба определилась, и что я оказался именно в «Амкаре».

- Почему?

- «Амкар» вызывал симпатии, когда я играл против него. Было видно, что это - дружная и организованная команда. Я знаю, что здесь работает сильный тренерский штаб, и что футболисты здесь прибавляют в мастерстве. А для меня это очень важно – сборная Ирана будет играть на чемпионате мира, и я мечтаю о том, чтобы сыграть на мундиале как можно лучше.

- Уральских морозов не опасаетесь?

- Вот это для меня точно проблемой не будет!