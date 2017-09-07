Саид Эзатолахи: «Амкар» вызывал симпатии, когда я играл против него
Полузащитник сборной Ирана Саид Эзатолахи, перешедший на правах аренды из «Ростова» в «Амкар», провел сегодня первую тренировку в новой команде. После нее он ответил на вопросы клубной пресс-службы.
Пермяки готовятся к домашней встрече с ЦСКА в девятом туре РФПЛ, которая пройдет в пятницу.
- Устали
после дальней дороги?
- Совсем немного, и уже готов к работе. Позавчера наша сборная проводила последний матч отборочного турнира, но я в ней не принимал участие из-за дисквалификации. А к дальним перелетам я привык.
- Что вы
сейчас испытываете?
- Я очень рад, что в конце трансферного периода моя судьба определилась, и что я оказался именно в «Амкаре».
- Почему?
- «Амкар» вызывал симпатии, когда я играл против него. Было видно, что это - дружная и организованная команда. Я знаю, что здесь работает сильный тренерский штаб, и что футболисты здесь прибавляют в мастерстве. А для меня это очень важно – сборная Ирана будет играть на чемпионате мира, и я мечтаю о том, чтобы сыграть на мундиале как можно лучше.
- Уральских
морозов не опасаетесь?
- Вот это для меня точно проблемой не будет!