Александр Григорян: Оганесян наговорился на всю жизнь. Побаловался и хватит

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян рассказал о том, как в команде переживали кризисный период, когда команда могла прекратить свое существование.

– Вы согласны со мной, что с нами армянами не скучно? Нам было так не скучно, что футболисты, думаю, потеряли килограмма по три веса. Это были веселые полторы недели. Самые веселые интервью раздавал Валерий Оганесян – на всю жизнь наговорился. Если он в последнем интервью не объяснил все, думаю, сейчас мы говорили бы на другую тему. Побаловался и хватит.

Напомним, что столичный клуб в матче восьмого тура ПФЛ в зоне «Центр» победил шедшую на втором месте «Рязань» и укрепил лидерство в турнирной таблице.