Роман Павлюченко: О возможном исчезновении «Арарата» узнал из прессы
Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко признался, что не знал о возможном исчезновении своего клуба, пока не прочитал в прессе.
– Мы профессионалы. Ехали на этот матч побеждать в любом случае. О том, что клуб может исчезнуть вообще узнали из прессы.
Напомним, что столичный клуб в матче восьмого тура ПФЛ в зоне «Центр» победил шедшую на втором месте «Рязань» и укрепил лидерство в турнирной таблице. Буквально перед матчем стало известно, что в команде сменился учредитель и «Арарат» продолжит свое существование.
Матч
Голы
Тараканов 90 (1:0).
Судья:
Артем Любимов (Россия)
Место и дата
07 сентября 19:00, Стадион им. Э.А. Стрельцова, Онлайн-трансляция
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