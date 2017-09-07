Роман Павлюченко: О возможном исчезновении «Арарата» узнал из прессы

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко признался, что не знал о возможном исчезновении своего клуба, пока не прочитал в прессе.

– Мы профессионалы. Ехали на этот матч побеждать в любом случае. О том, что клуб может исчезнуть вообще узнали из прессы.

Напомним, что столичный клуб в матче восьмого тура ПФЛ в зоне «Центр» победил шедшую на втором месте «Рязань» и укрепил лидерство в турнирной таблице. Буквально перед матчем стало известно, что в команде сменился учредитель и «Арарат» продолжит свое существование.