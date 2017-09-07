Александр Григорян вновь говорит стихами: Дети какают в горшок, а большие – в душу

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян удовлетворил просьбу журналистов и вновь прокомментировал сложившуюся ситуацию стихотворением.

– Наш спонсор, имя которого мы не называем, уже потратил на команду порядка 85-ти миллионов собственных средств – только ради того, чтобы осуществить эту идею, преследовавшую его с детства. Клуб полностью существует на его вложения. Нет даже дня задолженности по зарплатам и премиальным, Последние премиальные мы получили вчера – перед игрой. Наверное к этой ситуации подходит следующее стихотворение, которое должно его немного успокоить после всего этого:



Тихо вяжется стишок,

Море лижет сушу.

Дети какают в горшок,

А большие – в душу.