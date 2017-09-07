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Клопп не гарантирует участие Коутиньо в матче против «Манчестер Сити»

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии Филиппе Коутиньо, который вернулся в расположение клуба из сборной Бразилии.

Отметим, что хавбек пока не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. СМИ уверяют, что полузащитник отказывается играть «красных» из-за провала по трансферу в «Барселону».

«Знаю, что думают фанаты «Ливерпуля», но я хочу сказать, что у Фила были проблемы со здоровьем. Коутиньо не мог тренироваться из-за травмы спины. Да, он работал в расположении сборной Бразилии без каких-либо проблем.

Сегодня мы оценили его состояние, и решили, что он в хорошей форме. Возможно, нам следует задействовать его в матчах, но это пока ни о чем не говорит», – цитирует немецкого специалиста клубная пресс-служба.

Добавим, что в эту субботу, 7 сентября, «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Манчестер Сити» в 4-м туре АПЛ. 

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