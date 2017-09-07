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Бернарду Силва: Роналду посоветовал мне перебраться в Манчестер

Источник:  ESPN FCКомментарии

Новичок «Манчестер Сити» Бернарду Силва – о своем решении перебраться в АПЛ, а также планах на текущий сезон.

«Как состоялся мой трансфер? Я пообщался на эту тему с Роналду и Нани. Они рассказали мне о Манчестере. Оба остались довольны этим городом, отметив, что он живет футболом. Чемпионат Англии, по их словам, очень серьезная лига. Здесь можно выйти на новый уровень, поэтому они оба поддержали меня.

Труднее выиграть Лигу чемпионов. Конечно, АПЛ тоже непростой турнир, но за трофей Лиги чемпионов борются лучшим команды Европы. «Манчестер Сити» еще не выигрывал этот титул, поэтому я очень хочу помочь команде сделать это. У нас много молодых игроков. Все они довольно высокого уровня. К тому же, есть парни с опытом. Поэтому, мы в состоянии бороться во всех турнирах.

Премьер-лига в этом сезоне стала для нас главной целью, но, конечно, Лига чемпионов – особенный турнир», – цитирует игрока ESPN FC.

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