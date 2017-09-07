Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия82 : 70Великобритания
Баскетбол  Латвия89 : 79Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Вылегжанин: Если ничего не изменится, то с 1 ноября cможем принимать участие во всех соревнованиях

Источник:  RT на русскомКомментарии

Чемпион мира и трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр Максим Вылегжанин дал комментарий после заявления CAS, в котором сообщалось, что WADA не предоставило доказательств его вины.

«Всей нашей шестерке пришло письмо, в котором не сказано, что мы оправданы. Там отмечается, что у них нет прямых доказательств нашей вины. Это решение было вынесено весной. Обвинители должны предоставить доказательства до 31 октября, иначе отстранение автоматически аннулируется.

Мне письмо от CAS пришло сегодня вечером, там много страниц, где все по полочкам разложено. с, в том числе Олимпийских играх», – цитирует спортсмена RT.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
CAS: Данные доклада Макларена не доказывают вину российских лыжников Легкова и БеловаКак сообщает пресс-служба CAS, данные из доклада независимой комиссии WADA не могут служить достаточным доказательством индивидуальной вины российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, которые отстранены от соревнований.Татьяна Тарасова: Допинг шел не от РоссииТренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможный запрет на участие российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.Британцы анонсировали появление революционной методики обнаружения допингаБританская исследовательская группа подготовит к Олимпиаде 2020 года в Токио высокоэффективный допинг-тест, который станет прорывом в области обнаружения запрещенных веществ у спортсменов.Как Россию будут лишать Олимпиады. Четыре варианта развития событийКак Россию будут лишать Олимпиады. Четыре варианта развития событийВ сентябре должны обнародовать санкции к России за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014.«Рейнджерс» отказались от варианта с подписанием Зарипова по настоянию главного тренераКлуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» не будет подписывать контракт с российским нападающим Данисом Зариповым.
Футбол
Александр Григорян: Оганесян наговорился на всю жизнь. Побаловался и хватит
Футбол
Хавбек «Локо» стал одноклубником Дьякова в Турции (фото)
Лыжный спорт
CAS: Данные доклада Макларена не доказывают вину российских лыжников Легкова и Белова
Футбол
Сменивший учредителя московский «Арарат» обыграл «Рязань»
все новости
Максим Вылегжанин
Максим Вылегжанинвсе новости
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS)
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS)
Допинг
Допинг
WADA
WADA