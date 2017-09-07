Максим Вылегжанин: Если ничего не изменится, то с 1 ноября cможем принимать участие во всех соревнованиях

Чемпион мира и трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр Максим Вылегжанин дал комментарий после заявления CAS, в котором сообщалось, что WADA не предоставило доказательств его вины.

«Всей нашей шестерке пришло письмо, в котором не сказано, что мы оправданы. Там отмечается, что у них нет прямых доказательств нашей вины. Это решение было вынесено весной. Обвинители должны предоставить доказательства до 31 октября, иначе отстранение автоматически аннулируется.

Мне письмо от CAS пришло сегодня вечером, там много страниц, где все по полочкам разложено. с, в том числе Олимпийских играх», – цитирует спортсмена RT.