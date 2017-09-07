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«Ювентус» проявляет интерес к Педро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает talkSPORT, хавбек «Челси» Педро Родригес может покинуть команду в январе 2018 года.

Согласно источнику, на игрока сборной Испании претендует «Ювентус», который намерен укрепить атакующую линию.

Ранее сообщалось, что полузащитник «синих» Виллиан, который проиграл конкуренцию своему партнеру, хочет покинуть лондонский клуб. Не исключено, что «Челси» согласится отпустить Педро, чтобы сохранить бразильского футболиста.

Добавим, что контракт 30-летнего испанца рассчитан до 2019 года.

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