Na'Vi сыграет с Gambit Esports в первом раунде квалификации к SL i-League Invitational S3

Организаторы турнира SL i-League Invitational Season 3 анонсировали пары первого раунда закрытой СНГ-квалификации.





Закрытые отборочные пройдут с 11 по 17 сентября в формате double-elimination с матчами до двух побед (bo3). Сильнейший коллектив из каждого региона получит слот на LAN-финал.



LAN-финал состоится с 12 по 15 октября в Киеве на «Киев Киберспорт Арена». Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов. Команды также разыграют квалификационные очки к The International 2018.



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