РФС разрешил «СКА-Хабаровску» зарегистрировать футболиста вне трансферного окна
Источник: РФСКомментарии
Комитет РФС по статусу игроков разрешил «СКА-Хабаровску» заявить аргентинского хавбека Алехандро Барбаро вне трансферного окна при условии предоставления необходимых документов.
«Разрешить Ассоциации «ФК «СКА-Хабаровск» осуществить регистрацию футболиста-профессионала Барбаро Алехандро Брайана (20.01.1992 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала», – говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте РФС.
«СКА-Хабаровск» после 8 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 6 очков.
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