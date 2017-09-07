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Стал известен соперник сборной России в плей-офф Евробаскета-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 7 сентября, баскетболисты сборной Латвии нанесли поражение команде Турции в рамках группового этапа Евробаскета-2017.

Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счетом 89:79 в пользу подопечных Айнарса Багатскиса.

Весомый вклад в победу своей команды внес нападающий Кристапс Порзингис, набравший 28 очков. В составе Турции отличился Джеди Осман.

Матч

Латвия - Турция - 89:79

Место и дата

07 сентября 20:45, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция


Отметим, что сегодня сборная России обыграла представителей Великобритании и в 1/8 финала встретится с командой Хорватии.

Все пары плей-офф выглядят следующим образом:

1/8 финала 

9 сентября, суббота

Словения – Украина (12:30 мск)
Германия – Франция (15:15)
Финляндия – Италия (18:45)
Литва – Греция (21:30)

10 сентября, воскресенье

Латвия – Черногория (12:30)
Сербия – Венгрия (15:15)
Испания – Турция (18:45)
Хорватия – Россия (21:30)

1/4 финала

12 сентября, вторник

Германия – Франция / Испания – Турция
Словения – Украина / Латвия – Черногория

13 сентября, среда

Литва – Греция / Хорватия – Россия
Финляндия – Италия / Сербия – Венгрия 

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