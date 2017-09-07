Стал известен соперник сборной России в плей-офф Евробаскета-2017
Сегодня, 7 сентября, баскетболисты сборной Латвии нанесли поражение команде Турции в рамках группового этапа Евробаскета-2017.
Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счетом 89:79 в пользу подопечных Айнарса Багатскиса.
Весомый вклад в победу своей команды внес нападающий Кристапс Порзингис, набравший 28 очков. В составе Турции отличился Джеди Осман.
Матч
Место и дата
07 сентября 20:45, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
Отметим, что сегодня сборная России обыграла представителей Великобритании и в 1/8 финала встретится с командой Хорватии.
Все пары плей-офф выглядят следующим образом:
1/8 финала
9 сентября, суббота
Словения – Украина (12:30 мск)
Германия – Франция (15:15)
Финляндия – Италия (18:45)
Литва – Греция (21:30)
10 сентября, воскресенье
Латвия – Черногория (12:30)
Сербия – Венгрия (15:15)
Испания – Турция (18:45)
Хорватия – Россия (21:30)
1/4 финала
12 сентября, вторник
Германия – Франция / Испания – Турция
Словения – Украина / Латвия – Черногория
13 сентября, среда
Литва – Греция / Хорватия – Россия
Финляндия – Италия / Сербия – Венгрия