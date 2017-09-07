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Ирина Роднина – об уходе Липницкой: Родители не понимают, что профессиональный спорт диктует свои условия

Источник:  «Комсомольская правда»Комментарии

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала решение российской фигуристки Юлии Липницкой завершить профессиональную карьеру в 19 лет.

«Когда приземляешься с прыжка, позвоночник принимает удар весом от 600 до 800 килограммов. Мы же приземляемся на одну ногу, весь корпус перекошен. Причем делаем это годами. У ребят-фигуристов, которым 18-19 лет, тазобедренный сустав как у 80-летних. Родители, к сожалению, не понимают, что профессиональный спорт диктует свои условия. Сразу было понятно, что у этой девочки слабая мышечная структура, малый вес, от природы очень маленький прыжок. Кроме того, давно известно: кто рано начинает, тот рано заканчивает. Но трагедии тут никакой нет. В 19 лет она все-таки не переломана, олимпийская чемпионка с большой стипендией. 

У родителей знаете, как голова кружится? У них олимпийские циклы все высчитаны, они уже прикидывают будущие доходы. Надо объяснять, чем это заканчивается, и вовремя останавливать. Фигурное катание один из самых травматичных видов спорта. Особенно для детей, когда неокрепший скелет, когда мышцы еще растут», – приводит слова Родниной «Комсомольская правда».

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