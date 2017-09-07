Усик прокомментировал выходку немецкого боксера во время битвы взглядов (видео)

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик высказался о поведении немецкого боксера Марко Хука, который накануне толкнул его во время битвы взглядов.

Напомним, спортсмены проведут поединок 9 сентября в Берлине в рамках 1/4 финала турнира Всемирной суперсерии бокса.

«Это меня как-то завело, адреналин, прикольно, интересно. Я предполагал, что такое может быть и вполне нормально реагирую на это. У меня нет агрессии, и я не собираюсь делать в ответ то же самое. Просто я вижу что он нервничает и горит, у него такая форма защиты. Раз так, то ладно, пусть отталкивает, но вот обзываться плохо.

Мой ответ будет в субботу, мне не нужно отвечать тем же, чтобы почувствовать удовлетворение, ни в коем случае. На взвешивании буду готов к такому же, если он себя не смог сдержать здесь, то и там такое будет, тем более тогда до боя останется совсем мало времени.

Честно, мне без разницы как он себя ведет, я не говорил, что я похороню его. Это придумали журналисты, какие журналисты? этого я уже не знаю», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing.ua.