Киз и Стивенс вышли в финал US Open

Стали известны финалистки женского одиночного разряда четвертого в году турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

Напомним, в полуфинал пробились только американские теннисистки. В первом матче 15-я сеяная Мэдисон Киз нанесла поражение Коко Вандевеге (6:1, 6:2). После чего Слоун Стивенс, занимающая 83-е место в рейтинге WTA, одержала победу над Винус Уильямс (6:1, 0:6, 7:5).

Ранее Киз и Стивенс не проходили на US Open дальше четвертого круга. В единственном очном матче, который состоялся на турнире в Майами в 2015 году, Стивенс одержала победу в двух сетах (6:4, 6:2).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

½ финала

Мэдисон Киз (США, 15) – Коко Вандевеге (США, 20) – 6:1, 6:2

Слоун Стивенс (США) – Винус Уильямс (США, 9) – 6:1, 0:6, 7:5