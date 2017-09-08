Киз и Стивенс вышли в финал US Open
Стали известны
финалистки женского одиночного разряда четвертого в году турнира «Большого шлема»
US Open в
Нью-Йорке.
Напомним, в полуфинал пробились только американские теннисистки. В первом матче 15-я сеяная Мэдисон Киз нанесла поражение Коко Вандевеге (6:1, 6:2). После чего Слоун Стивенс, занимающая 83-е место в рейтинге WTA, одержала победу над Винус Уильямс (6:1, 0:6, 7:5).
Ранее Киз и Стивенс не проходили на US Open дальше четвертого круга. В единственном очном матче, который состоялся на турнире в Майами в 2015 году, Стивенс одержала победу в двух сетах (6:4, 6:2).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого
шлема» US Open
Призовой фонд 50 400 000
долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
½ финала
Мэдисон Киз (США, 15)
– Коко Вандевеге (США, 20) – 6:1, 6:2
Слоун Стивенс (США) –
Винус Уильямс (США, 9) – 6:1, 0:6, 7:5