Россия проиграла США на Всемирном кубке чемпионов
Женская сборная
России потерпела поражение от США (2-3) в матче Всемирного кубка чемпионов в Нагое.
Счет по сетам – 25:23, 21:25, 25:19, 21:25, 9:15.
Самой результативной в составе российской команды стала диагональная Наталья Гончарова, которая принесла команде 27 очков. Доигровщица Татьяна Кошелева набрала 25 очков.
Напомним, ранее сборная России провела два матча в Токио, в которых проиграла Бразилии (1-3) и победила Японию (3-1).
В двух заключительных матчах турнира Россия сыграет с Китаем (9 сентября) и Южной Кореей (10 сентября).
Нагоя (Япония)
Всемирный кубок
чемпионов
Женщины
3-й тур
США – Россия – 3-2
(23:25, 25:21, 19:25, 25:21, 15:9)
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