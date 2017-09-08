Россия проиграла США на Всемирном кубке чемпионов

Женская сборная России потерпела поражение от США (2-3) в матче Всемирного кубка чемпионов в Нагое. Счет по сетам – 25:23, 21:25, 25:19, 21:25, 9:15.

Самой результативной в составе российской команды стала диагональная Наталья Гончарова, которая принесла команде 27 очков. Доигровщица Татьяна Кошелева набрала 25 очков.

Напомним, ранее сборная России провела два матча в Токио, в которых проиграла Бразилии (1-3) и победила Японию (3-1).

В двух заключительных матчах турнира Россия сыграет с Китаем (9 сентября) и Южной Кореей (10 сентября).

Нагоя (Япония)

Всемирный кубок чемпионов

Женщины

3-й тур

США – Россия – 3-2 (23:25, 25:21, 19:25, 25:21, 15:9)