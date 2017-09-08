Парсонс стал новым президентом Международного паралимпийского комитета

Бразилец Эндрю Парсон выбран новым президентом Международного паралимпийского комитета, сообщает пресс-служба организации.

Выборы президенты прошли во время генеральной ассамблеи МПК в Абу-Даби. По итогам голосования 40-летний Парсонс одержал победу в первом туре, набрав 84 голоса. Также в выборах участвовали китаец Хайди Чжан (47 голосов), датчанин Йон Петерссон (19) и канадец Патрик Джарвис (12).

Добавим, что на посту президента Парсонс сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял МПК на протяжении 16 лет.

В августе прошлого года Крэйвен принял решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета России и отстранении российских спортсменов от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро на основе доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.