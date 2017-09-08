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Главный поединок турнира UFC 215 между Джонсоном и Боргом отменен

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный поединок турнира UFC 215 между чемпионом в наилегчайшем весе американцем Деметриусом Джонсоном и его соотечественником Рэем Боргом отменен в связи с болезнью претендента.

Таким образом, главным боем вечера станет женский титульный бой между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко.

Напомним, что бойцовское шоу UFC 215 состоится 10 сентября в Канаде. 

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