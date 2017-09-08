Вице-президент «Монако»: Я был против ухода Мбаппе в Париж
Источник: Goal.comКомментарии
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев
прокомментировал переход нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ».
«Изначально наша идея заключалась в том, чтобы он остался в «Монако». После этого было несколько встреч, и однажды он сообщил мне о своем решении присоединиться к «ПСЖ». Я не хотел, чтобы он уезжал в Париж, это правда, но я его понял, поскольку уважаю Килиана как игрока и человека.
Теперь мы должны перевернуть эту страницу. Он оказался там, где хотел быть, а мы должны сосредоточиться на нашем сезоне. Я желаю ему всего наилучшего, очень рад, что он написал прекрасную главу в истории нашего клуба», — цитирует Васильева Goal.com.
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