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Вице-президент «Монако»: Я был против ухода Мбаппе в Париж

Источник:  Goal.comКомментарии

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал переход нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

«Изначально наша идея заключалась в том, чтобы он остался в «Монако». После этого было несколько встреч, и однажды он сообщил мне о своем решении присоединиться к «ПСЖ». Я не хотел, чтобы он уезжал в Париж, это правда, но я его понял, поскольку уважаю Килиана как игрока и человека.

Теперь мы должны перевернуть эту страницу. Он оказался там, где хотел быть, а мы должны сосредоточиться на нашем сезоне. Я желаю ему всего наилучшего, очень рад, что он написал прекрасную главу в истории нашего клуба», — цитирует Васильева Goal.com.

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