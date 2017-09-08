Вице-президент «Монако»: Я был против ухода Мбаппе в Париж

Килиан Мбаппе: «Золотой мяч»? Нет, у меня есть партнер, который хочет его выиграть

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал о том, как справляется с шумихой вокруг себя и пообещал помочь бразильцу Неймару выиграть «Золотой мяч».