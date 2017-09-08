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Игорь Семшов: В некоторых матчах «Арсенал» недобрал очков

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал старт своей команды в новом сезоне РФПЛ.

 - В качестве тренера вы работаете чуть более полугода. Как чувствуете себя в этой роли?
- Ощущения, конечно, совсем иные, чем в бытность игрока: много анализа игры соперников, много интересного связано с нашим тренировочным процессом, - цитирует Семшова Rusfootball - Конечно, игроком быть проще. В тренерской профессии значительно больше анализа. Это и психология футболистов, и ты должен скрупулезно разбирать игры, чтобы устранять те ошибки, которые были.

- С некоторыми игроками «Арсенала» у вас небольшая разница в возрасте. Это отражается при работе с подопечными?
- Нет, все нормально. Все соблюдают субординацию. С кем-то я вместе выступал, когда был игроком. Когда был футболистом, они называли меня по имени, сейчас — по имени отчеству. Это нормальный процесс, когда ты от игрока переходишь в тренеры. Помощник главного тренера - это совсем другой уровень.

- «Арсенал» сегодня занимает 13-е место. В чем причины незавидного положения в турнирной таблице?
- Считаю, что недобрали в некоторых матчах свои очки: где-то упускали победы, где-то более закономерным результатом была бы ничья, а в итоге было поражение. Думаю, это связано с концентрацией игроков. Потому что в каждом матче у нас есть моменты. Потому что в большинстве матчей мы вели в счете, но потом, к сожалению, упускали то преимущество, которое у нас было. Поэтому думаю, что нам есть над чем работать: концентрация, самоотдача и так далее. Игроки это прекрасно понимают. Все прекрасно осознают, что недобор очков влияет на психологическое состояние. Если бы у нас было побольше очков, игроки сейчас были бы раскрепощены и в эмоциональном плане было бы легче. Но для того, чтобы исправить положение дел, есть тренировочный процесс, есть игры. Все зависит только от ребят: играть они умеют, желание огромное — теперь все это нужно воплотить в матчах

- Кто сегодня лидер в «Арсенале»?
- Безусловно, выделю опытного Владимира Габулова, который знает, что такое играть на высоком уровне. Кирилл Комбаров, Илья Максимов, конечно. Но и многие другие игроки при должном отношении к делу могут вырасти в больших футболистов и повести за собой команду.

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