Килиан Мбаппе: Скоро я расскажу, почему передумал оставаться в «Монако»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что объяснит свое решение уйти из «Монако» через некоторое время.

«После завершения сезона в мае я хотел остаться (в «Монако»). Других возможностей я не рассматривал, – приводит Goal.com слова 18-летнего француза. – Когда я встречался с некоторыми тренерами, я говорил – и они могут это подтвердить – мой приоритетный вариант – это «Монако». И если клуб сделает то, чего я жду, я останусь. После этого кое-что произошло, и я поменял свою позицию.

Я не говорил «нет» Гвардиоле, я отказал «Манчестер Сити». Когда мы виделись, мы разговаривали о тактике, как он мог бы меня использовать. Это тренер, который чувствует футбол.

Он выиграл все и передает эту страсть тебе. Мне нравятся тренеры, которые просто говорят о футболе. Он такой же, как Унаи Эмери.

Почему я передумал оставаться в «Монако»? Я объясню это, но не сейчас. Мне нужно время. Все спрашивают, почему я поменял свое мнение. Это логично. Важно все объяснить, и я скоро это сделаю».

Напомним, в последний день летнего трансферного окна Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» за 180 миллионов евро.

В пятницу Мбаппе может дебютировать за «ПСЖ» в матче пятого тура лиги 1 с «Метцем». Начало – 21:45 (мск).