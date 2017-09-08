Игорь Семшов: Против «Ростова» играть всегда трудно

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча девятого тура РФПЛ против «Ростова».

- Следующий матч вам предстоит сыграть с «Ростовом», идущим в тройке. Как нужно действовать в поединке с одним из лидеров, чтобы добиться результата?

«Ростов» всегда был крепкой командой. Всегда там собирались бойцы, которые умеют хорошо играть в футбол, - приводит слова Семшова Rusfootball - И сейчас, несмотря на то, что по сравнению с прошлым сезоном состав претерпел серьезные изменения, команда все равно занимает высокое место в турнирной таблице. Для того,чтобы добиться результата, не только в матче с одним из лидеров, но и с любой командой, надо проявить незаурядные качества, прежде всего, коллективной игры и полную самоотдачу на каждом участке поля. Только благодаря этому ты можешь добиться результата.



- Кого выделите в составе «Ростова»?

- Прежде всего, Тимофея Калачева и Александра Гацкана, которые уже очень давно на виду в этой команде. Много хороших новичков появилось в этом сезоне. Тут отметил бы Артура Юсупова, пришедшего из «Зенита». Но, прежде всего, «Ростов» хорош коллективной игрой. Это ровная команда.