Миха Мевля: Рад за игроков «Ростова», которые перешли в другие сильные клубы

Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился мнением о своем переходе в петербургский клуб.

- Я готов к работе и полон желания тренироваться. Я приехал из сборной Словении немного уставший, но в Петербурге меня встретили отличные партнеры и тренеры.

- «Ростов» играет с тремя центральными защитниками. В «Зените» обычно схема с двумя. Проблема для вас?

- Нет, никаких проблем, я играл в сборной и других клубах в двух центральных.

- Удивлены большим количеством игроков «Ростова», которые перешли в «Зенит»?

- Нет, это логично, ведь «Ростов» удачно играл в еврокубках и в российском чемпионате. Это нормально, что многие игроки «Ростова» перешли в другие сильные клубы, я рад за них, - передает слова Мевли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Мевля перешел в «Зенит» из «Ростова» в августе 2017 года и подписал контракт на четыре года. За дончан словенец провел 39 игр и забил два гола.