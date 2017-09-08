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Миха Мевля: Рад за игроков «Ростова», которые перешли в другие сильные клубы

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился мнением о своем переходе в петербургский клуб.

- Я готов к работе и полон желания тренироваться. Я приехал из сборной Словении немного уставший, но в Петербурге меня встретили отличные партнеры и тренеры.

- «Ростов» играет с тремя центральными защитниками. В «Зените» обычно схема с двумя. Проблема для вас?
- Нет, никаких проблем, я играл в сборной и других клубах в двух центральных.

- Удивлены большим количеством игроков «Ростова», которые перешли в «Зенит»?
- Нет, это логично, ведь «Ростов» удачно играл в еврокубках и в российском чемпионате. Это нормально, что многие игроки «Ростова» перешли в другие сильные клубы, я рад за них, - передает слова Мевли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Мевля перешел в «Зенит» из «Ростова» в августе 2017 года и подписал контракт на четыре года. За дончан словенец провел 39 игр и забил два гола.

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