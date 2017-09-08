Андрей Кириленко: Швед - претендент на MVP Евробаскета

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о роли защитника Алексея Шведа в игре сборной России на Евробаскете-2017.



«Я бы не стал говорить о «шведозависимости» в сборной России. Не стоит отрицать, что в нашей команде есть человек, набирающий львиную долю очков. На мой взгляд, Швед – один из главных претендентов на звание лучшего игрока турнира. Но у нас также есть Мозгов, в каких-то моментах он является лидером. Посмотрите, сколько работы он делает под кольцом, это не всегда видно, так как не отражается в статистике, но это очень помогает всей команде.

Также сильно действует Хвостов. Три его действия в защите в игре с Великобританией стали решающими. Также можно отметить Фридзона, Воронцевича, Курбанова и других игроков сборной. Все показали себя с самой лучшей стороны», – цитируют Кириленко «Известия».