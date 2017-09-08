Александр Павленко: «Барселона» была неинтересна, ведь я играл в лучшей команде России

Полузащитник «Урала» Александр Павленко рассказал о том, как во время игры за «Спартак» им интересовалась «Барселона».

– Полузащитника ЦСКА Александра Головина сватают то в «Боруссию», то в «Арсенал». Когда вы были молодым, вокруг вас ходили подобные слухи?

– О «Барселоне» говорили. Но это «инсайдерская информация», – сказал Павленко в интервью «Известиям». – Когда за «Спартак» начинал играть в Лиге чемпионов в 17 лет, «Барселона» интересовалась.

– Откуда вы узнали об этом?

– Какие-то слухи. Нобель Арустамян писал (смеётся).

– Никто из представителей клуба не говорил, что скауты едут посмотреть на вас в деле?

– Раньше такого не было.

– Вам было интересно перейти в «Барселону»?

– Конечно, нет.

– Неужели не хотели поиграть в Европе?

– Я играл в лучшей команде России, поэтому не хотел никуда уходить.

Напомним, Павленко играл в «Спартаке» в 2001-2007 и 2008-2009 годах. В составе красно-белых он стал чемпионом России (2001), дважды серебряным (2005, 2006) и один раз бронзовым (2002) призером чемпионата страны, а также обладателем Кубка России (2003).