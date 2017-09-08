Александр Павленко: «Барселона» была неинтересна, ведь я играл в лучшей команде России
Полузащитник «Урала»
Александр Павленко рассказал о том, как во время игры за «Спартак» им интересовалась
«Барселона».
– Полузащитника ЦСКА
Александра Головина сватают то в «Боруссию», то в «Арсенал». Когда вы были
молодым, вокруг вас ходили подобные слухи?
– О «Барселоне» говорили. Но это «инсайдерская информация», – сказал Павленко в интервью «Известиям». – Когда за «Спартак» начинал играть в Лиге чемпионов в 17 лет, «Барселона» интересовалась.
– Откуда вы узнали об
этом?
– Какие-то слухи. Нобель Арустамян писал (смеётся).
– Никто из
представителей клуба не говорил, что скауты едут посмотреть на вас в деле?
– Раньше такого не было.
– Вам было интересно
перейти в «Барселону»?
– Конечно, нет.
– Неужели не хотели
поиграть в Европе?
– Я играл в лучшей команде России, поэтому не хотел никуда уходить.
Напомним, Павленко играл в «Спартаке» в 2001-2007 и 2008-2009 годах. В составе красно-белых он стал чемпионом России (2001), дважды серебряным (2005, 2006) и один раз бронзовым (2002) призером чемпионата страны, а также обладателем Кубка России (2003).