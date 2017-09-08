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Николай Димитров: «Урал» предподнесет сюрпризы «СКА-Хабаровску»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Полузащитник «Урала» Николай Димитров поделился ожиданиями от игры 9-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск».

«Соскучился по официальным матчам, как и все ребята. Был длительный двухнедельный перерыв, связанный только с тренировками. Теперь команда собирается, все возвращаются из сборной. Мы должны хорошо подготовиться и подойти к официальным матчам.

Товарищеский матч против «Урала-2»? Любая игра тяжелая, особенно, когда команда сконцентрирована на обороне. Думаю, мы хорошо выполнили некоторые моменты и сможем в понедельник преподнести какие-то сюрпризы для наших соперников.

Что могу сказать о матче против «СКА-Хабаровска»? Это команда, которая сосредоточена на оборонительных действиях, но мы уже встречались с такими командами, которые ждут ошибки соперника, но я думаю, мы подготовимся и должны хорошо сыграть», — цитирует Димитрова официальный сайт «Урала».

Матч

Урал - СКА-Хабаровск

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

11 сентября 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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