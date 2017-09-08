Николай Димитров: «Урал» предподнесет сюрпризы «СКА-Хабаровску»
Полузащитник «Урала» Николай Димитров поделился ожиданиями от игры 9-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск».
«Соскучился по официальным матчам, как и все ребята. Был длительный двухнедельный перерыв, связанный только с тренировками. Теперь команда собирается, все возвращаются из сборной. Мы должны хорошо подготовиться и подойти к официальным матчам.
Товарищеский матч против «Урала-2»? Любая игра тяжелая, особенно, когда команда сконцентрирована на обороне. Думаю, мы хорошо выполнили некоторые моменты и сможем в понедельник преподнести какие-то сюрпризы для наших соперников.
Что могу сказать о матче против «СКА-Хабаровска»? Это команда, которая сосредоточена на оборонительных действиях, но мы уже встречались с такими командами, которые ждут ошибки соперника, но я думаю, мы подготовимся и должны хорошо сыграть», — цитирует Димитрова официальный сайт «Урала».
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 сентября 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция