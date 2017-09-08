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Дэвид Блатт: Сборная России в плей-офф Евобаскета может обыграть любого оппонента

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт, ныне возглавляющий «Дарушшафаку», оценил перспективы национальной команды в плей-офф Евробаскета-2017.

«Сборная России играет хорошо на этом Евробаскете. Кто бы ни попался в плей-офф, у этой команды есть шансы обыграть любого», – передает слова Блатта ТАСС.

Напомним, сборная России заняла третье место в группе D и в 1/8 финала плей-офф встретится с командой Хорватии.

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