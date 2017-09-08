Дэвид Блатт: Сборная России в плей-офф Евобаскета может обыграть любого оппонента
Источник: ТАССКомментарии
Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт, ныне
возглавляющий «Дарушшафаку», оценил перспективы национальной команды в плей-офф
Евробаскета-2017.
«Сборная России играет хорошо на этом Евробаскете. Кто бы ни попался в плей-офф, у этой команды есть шансы обыграть любого», – передает слова Блатта ТАСС.
Напомним, сборная России заняла третье место в группе D и в 1/8 финала плей-офф встретится с командой Хорватии.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически