Дэвид Блатт: Сборная России в плей-офф Евобаскета может обыграть любого оппонента

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт, ныне возглавляющий «Дарушшафаку», оценил перспективы национальной команды в плей-офф Евробаскета-2017.



«Сборная России играет хорошо на этом Евробаскете. Кто бы ни попался в плей-офф, у этой команды есть шансы обыграть любого», – передает слова Блатта ТАСС.



Напомним, сборная России заняла третье место в группе D и в 1/8 финала плей-офф встретится с командой Хорватии.