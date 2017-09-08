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Александр Жуков: Руководителя РУСАДА искали в интернете

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Президент ОКР Александр Жуков прокомментировал назначение главой РУСАДА преподавателя МГТУ им. Баумана Юрия Гануса.

«Процедура назначения нового спортивного чиновника была абсолютно прозрачной и проходила по всем правилам – как никогда прежде. Руководителя для РУСАДА искали через выложенное в интернете объявление о вакансии. Была даже указана зарплата: 140 тысяч рублей в месяц.

Он был выбран после того, как наблюдательный совет РУСАДА рассмотрел 6 кандидатур, которые в свою очередь были выбраны более чем из 700. Прежде всего новому генеральному директору нужно подготовиться к аудиту РУСАДА, который будет в самое ближайшее время. От того, как это пройдет, будет зависеть решение главной задачи.

Восстановить все права РУСАДА, для того чтобы оно могло начать выполнять свою работу в полном объеме – проводить максимальное количество тестирований, антидопинговую работу по всей стране», - цитирует Жукова «Собеседник».

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